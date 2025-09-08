PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall: PKW bricht aus und gerät in Gegenverkehr

Kranenburg (ots)

Am Freitag (5. August 2025) kam es gegen 20:25 Uhr an der Straße "Alde Börg" in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus den Niederlanden (Berg en Dal) befuhr mit einem VW Jetta die Straße "Alde Börg" in Richtung Tiggelstraße, als das Heck seines Wagens, aus bislang unbekannter Ursache, im Bereich einer Linkskurve ausbrach. Beim Versuch gegenzulenken verlor der Niederländer die Kontrolle über den Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Volvo XC90, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen aus Nijmengen (Niederlande) befanden. Durch die Kollision zog sich der 32-Jährige schwere Verletzungen zu, während die Insassen des Volvos, ein 38-jähriger Fahrer sowie die 37-jährige Beifahrerin, leicht verletzt wurden. Aufgrund der schwere der Kollision wurde alle drei Personen ins Krankenhaus verbracht, während an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand.(se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:22

    POL-KLE: Rees - Außenspiegel beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Rees (ots) - Im Zeitraum von Freitag (5. September 2025), 14:00 Uhr und Samstag (6. September 2025), 12:20 Uhr kam es an der Falkenstraße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 28-jährige Halterin eines weißen Hyundai I20 hatte den Wagen auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Empeler Straße abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:22

    POL-KLE: Rees - Pkw im Bereich der Fahrerseite beschädigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Rees-Millingen (ots) - Am Freitag (5. September 2025) kam es zwischen 09:50 Uhr und 11:15 Uhr an der Anholter Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 67-jährige Halterin eines orangefarbenen Opel Corsa hatte den Wagen in einer Parkbucht parallel zur Straße abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher nach aktuellem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren