Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall: PKW bricht aus und gerät in Gegenverkehr

Kranenburg (ots)

Am Freitag (5. August 2025) kam es gegen 20:25 Uhr an der Straße "Alde Börg" in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus den Niederlanden (Berg en Dal) befuhr mit einem VW Jetta die Straße "Alde Börg" in Richtung Tiggelstraße, als das Heck seines Wagens, aus bislang unbekannter Ursache, im Bereich einer Linkskurve ausbrach. Beim Versuch gegenzulenken verlor der Niederländer die Kontrolle über den Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Volvo XC90, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen aus Nijmengen (Niederlande) befanden. Durch die Kollision zog sich der 32-Jährige schwere Verletzungen zu, während die Insassen des Volvos, ein 38-jähriger Fahrer sowie die 37-jährige Beifahrerin, leicht verletzt wurden. Aufgrund der schwere der Kollision wurde alle drei Personen ins Krankenhaus verbracht, während an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand.(se)

