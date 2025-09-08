Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Abgestellter schwarzer VW Golf beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (4. September 2025), 20:00 Uhr und Freitag (5. September 2025), 07:00 Uhr kam es an der Vernumer Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 19-jährige Nutzerin eines schwarzen VW Golf hatte den Wagen in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn abgestellt, als dieser durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich des vorderen Kotflügels bzw. Stoßfängers auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Da sich die oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt hatte, informierte die Frau aus Geldern die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell