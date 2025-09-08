PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw von Parkplatz entwendet: Zeugen gesucht

Kevelaer-Twisteden (ots)

Am Sonntag (7. September 2025) kam es zwischen 12:30 Uhr und 16:45 Uhr am Ivanksweg in Kevelaer zum Diebstahl eines abgestellten Pkws. Der 42-jährige Halter eines grauen Jeep (Grand Cherokee) hatte das Fahrzeug, welches das amtliche Kennzeichen MH-XS1983 trug, auf dem Parkplatz eines Freizeitparks abgestellt. Zum Tatzeitpunkt hatten sich im Fahrzeug Wertgegenstände, darunter ein Mobiltelefon sowie ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag, befunden. Wie sich der oder die Täter Zugriff zum Fahrzeug verschaffen konnten, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

