Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kradfahrern

Kleve - Griethausen (ots)

Am 06.09.2025 gegen 13:20 Uhr befuhren drei Kradfahrer in einer Gruppe die Rheinstraße aus Richtung Griethausen in Richtung Salmorth. Unmittelbar hinter der Altrheinbrücke verlangsamte der vorausfahrende 63jährige Duisburger sein Krad und hielt schließlich am Fahrbahnrand an. Der ihm folgende 68jährige Neusser hielt dahinter an. Der am Ende fahrende 76jährige Krefelder erkannt erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausgefahrene Kraftrad auf. Er kam dann zu Fall und rutschte noch in das Krad des Duisburgers. Der Krefelder zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Neusser Kradfahrer verletzte sich leicht, er wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. An allen Krafträdern entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell