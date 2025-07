POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Pfersee - Am Dienstag (22.07.2025) griff eine 53-Jährige eine 33-Jährige in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Stadtberger Straße an. Einsatzkräfte nahmen die 53-Jährige fest.

Gegen 16.00 Uhr befanden sich beide Bewohnerinnen in einem Raum der Gemeinschaftsunterkunft. Hierbei griff die 53-Jährige ihre Mitbewohnerin nach derzeitigen Erkenntnissen unvermittelt mit einem Messer an und verletzte sie dabei schwer im Halsbereich. Ein Mitarbeiter sowie ein Polizeibeamter in Freizeit wurden auf den Vorfall aufmerksam. Sie kamen der 33-Jährigen zu Hilfe und verständigten den Notruf. Die 33-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte nahmen die 53-Jährige noch vor Ort fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde sie am 23.07.2025 einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Die 53-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

