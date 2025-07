POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (23.07.2025) kam es zu einem Diebstahl auf einem Friedhof in der Kurt-Schumacher-Straße. In der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Figur von einem Grab. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die ...

