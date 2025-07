POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (23.07.2025) verursachte eine 65-jährige Autofahrerin alkoholisiert einen Unfall in der Paul-Reusch-Straße. Gegen 16.00 Uhr beobachtete eine Passantin die 65-jährige Dacia-Fahrerin, als sie in südwestlicher Richtung unterwegs war. Hierbei kollidierte die 65-Jährige mit einem geparkten VW und verlor daraufhin die Kontrolle ...

