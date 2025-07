Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17 / AS Stuttgarter Straße / FR Norden - Am Donnerstag (17.07.2025) ereignete sich eine Unfallflucht auf der B17.

Gegen 17.45 Uhr war ein 21-jähriger Motorradfahrer zwischen der AS Stuttgarter Straße und der AS Holzweg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer bremste verkehrsbedingt vor dem 21-Jährigen ab, was dieser offenbar zu spät bemerkte. So kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Auto.

Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro an dem Motorrad.

Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten Fahrer des schwarzen Autos (vermutlich SUV) und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910.

