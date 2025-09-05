Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtragsmeldung zur Meldung vom 02.12.2024; 13:07 Uhr: Geldern-Walbeck - Zeugen nach Raub gesucht: Essenskurier mit Schusswaffe bedroht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Sonntag (24. November 2024) hatten zwei zunächst unbekannte Täter einen Essenskurier am Freibad Walbeck unter Einsatz einer Schusswaffe überfallen und ausgeraubt (die Erstmeldung zu diesem Sachverhalt finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5921470).

Aufgrund der Presseveröffentlichung gingen Hinweise aus der Bevölkerung ein, die einen Tatverdacht gegen einen zum Tatzeitpunkt 19-Jährigen aus Geldern sowie auf seinen 27-jährigen Bruder, ebenfalls aus Geldern, begründeten. Durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei verdichtete sich der Tatverdacht, so dass im Januar dieses Jahres die Festnahmen der beiden Beschuldigten erfolgen konnten. Gegen sie wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft angeordnet. Am 26. August 2025 wurden die beiden geständigen Täter vom Landgericht Kleve zu Freiheitsstrafen verurteilt: der jüngere Bruder - nach dem Jugendstrafrecht - zu vier Jahren und sechs Monaten, der Ältere zu fünf Jahren und sechs Monaten. Daneben ist gegen beide Täter die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden. (sp)

