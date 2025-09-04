POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung: Die Kripo sucht Zeugen
Kleve-Kellen (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (2. September 2025), 21:00 Uhr und Mittwoch (3. September 2025), 11:45 Uhr kam es an der Riswicker Straße in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und beschädigten dort eine Wohnungstür. Ob der oder die Täter Wertgegenstände aus der Wohnung entwendeten, kann zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.
Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)
