Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 12-jähriger Radfahrer angefahren
Autofahrer bringt ihn zu Schule und entfernt sich dann unerkannt

Kleve (ots)

Am Mittwoch (03. September 2025) zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Liesegangstraße in die Triftstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem zwölfjährigen Radfahrer aus Kleve. Der Junge hatte den linken Radweg der Triftstraße in Richtung Siegertstraße benutzt. Der unbekannte Pkw wollte von der Liesegangstraße nach rechts in die Triftstraße abbiegen und übersah offensichtlich den für ihn von rechts kommenden Radfahrer. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer bot dem Jungen an, ihn zur Schule an der Frankenstraße zu fahren. Das Fahrrad stellte der Mann dann an einem Haus an der Liesegangstraße ab und brachte den Jungen anschließend zur Schule. Von dort entfernte er sich, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Volvo handeln. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 25 bis 25 Jahre alt
   - schlank
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - 180 cm bis 190 cm groß
   - weißes T-Shirt
   - dunkle Hose

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht jetzt nach dem Autofahrer sowie nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

