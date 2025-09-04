PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl im Kieswerk: Erdkabel von Förderband entwendet

Kalkar (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (2. September 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (3. September 2025), 07:10 Uhr kam es an der Griether Straße in Kalkar zu einem Diebstahl. Der oder die Täter beschädigten den Metallzaun des teilweise umzäunten Kieswerkgeländes und durchtrennten dort ein Kabel eines Förderbands. Aufgrund der niedrigen dreistelligen Länge des entwendeten Kabels, geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren