Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl im Kieswerk: Erdkabel von Förderband entwendet

Kalkar (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (2. September 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (3. September 2025), 07:10 Uhr kam es an der Griether Straße in Kalkar zu einem Diebstahl. Der oder die Täter beschädigten den Metallzaun des teilweise umzäunten Kieswerkgeländes und durchtrennten dort ein Kabel eines Förderbands. Aufgrund der niedrigen dreistelligen Länge des entwendeten Kabels, geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell