Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Radfahrer flüchtet nach Unfall mit 79-jähriger Pedelecfahrerin - Seniorin stürzt und verletzt sich

Goch (ots)

Am Dienstag (2. September 2025) wurde gegen 17:30 Uhr, im Gocher Innenstadtbereich, eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 79-jährige Gocherin mit ihrem Pedelec den gesonderten Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Gartenstraße. In Höhe der Parkanlage beabsichtigte ein bislang unbekannter Radfahrer, der auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr, rechts an der Seniorin vorbeizufahren. Um nicht mit einem Absperrpfosten zu kollidieren, lenkte der Unbekannte sein Fahrrad während der Vorbeifahrt wieder nach links, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder kam. Sowohl die Gocherin als auch der unbekannte Radfahrer stürzten zu Boden. Die 79-Jährige, die einen Fahrradhelm trug, wurde hierbei leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, konnte aber von Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25-30 Jahre alt - südländischer Typ - bräunliche Hautfarbe - schlanke Statur - schwarze, mittellange Haare - schwarzer Bart mit grauen Farbakzenten - bekleidet mit schwarzer Ober- und Unterbekleidung - schwarzes Fahrrad - sprach akzentfreies deutsch

Das Verkehrskommissariat Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere Hinweise zum flüchtigen Verkehrsteilnehmer geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02821-5040 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell