Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt die Täterin?

Geldern-Walbeck (ots)

Am Freitag (21. März 2025) gegen 12:20 Uhr wurde einer Geschädigten, im Ladenlokal eines Discounters am Küpperssteg in Geldern, das Portemonnaie entwendet. Noch am gleichen Tag (12:38 Uhr bis 12:40 Uhr) wurde durch eine bislang unbekannte Täterin, mit einer EC-Karte, welche sich auch im Portemonnaie befunden hatte, ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag abgehoben. Die Täterin wurde dabei von einer Überwachungskamera der Bankfiliale videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/179334

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell