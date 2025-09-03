Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kabeltrommel entwendet sowie Kabel beschädigt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Freitag (29. August 2025), 16:00 Uhr und Dienstag (2. September 2025), 10:00 Uhr kam es an der Marktstraße in Kevelaer zu einem Diebstahl. Der oder die Täter entwendeten von einem Baustellengelände eine Kabeltrommel und beschädigten zudem ein Kabel.

Die Kripo Goch sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell