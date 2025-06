Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Enkeltrickbetrug von mehr als 40.000 Euro

Dortmund (ots)

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin in der Dortmunder Innenstadt hat ein 87-jähriger Dortmunder sein Erspartes am Donnerstag (12. Juni) bei einem versuchten Enkeltrickbetrug nicht verloren.

Am Nachmittag gegen 15 Uhr erschien der Senior in einer Bankfiliale und wollte mehr als 40.000 Euro Bargeld abheben. Da der Mann keine genaue Begründung für die hohe Summe angeben konnte, verständigte die Bankmitarbeiterin die Polizei. Das Telefongespräch zwischen dem Dortmunder und den Betrügern dauerte die ganze Zeit an. Als zivile Beamte in der Bank erschienen, bekam der Betrüger dies über das Telefon mit und beendete das Gespräch schnell.

Im Nachgang ermittelte die Polizei, dass die unbekannten Betrüger den 87-Jährigen mit einem Schockanruf dazu bringen wollten, ihnen die große Bargeldsumme zu übergeben. Angeblich war der Sohn des Seniors in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und der Dortmunder müsse nun eine Kaution für seinen Sohn übergeben.

Dank der aufmerksamen Bankmitarbeiterin konnte der Betrug verhindert werden. In Fällen wie diesem werden die Angerufenen mit einer ausgedachten Geschichte massiv geschockt.

Die Polizei Dortmund appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger:

- Wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig erkennen können, sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder vertrauten Personen, um sich zu vergewissern. Und denken Sie daran: Rufen Sie im Zweifelsfall immer die echte Polizei unter der Nummer 110! - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren persönlichen oder finanziellen Angelegenheiten. Wenn jemand danach fragt, legen Sie sofort auf! Übergeben Sie außerdem niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Die Polizei wird Sie niemals anrufen und nach Wertsachen fragen. - Seien Sie auch vorsichtig, wenn jemand schnelle Entscheidungen von Ihnen verlangt oder Sie auffordert, Geheimnisse gegenüber anderen zu bewahren.

