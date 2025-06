POL-DO: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der A45 bei "Dortmund-Süd"

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0516 Am Dienstagabend (10. Juni) entdeckte eine Dortmunderin ihre gestohlenen Kennzeichenschilder an einem fremden Auto und verständigte die Polizei. Diese nahm kurze Zeit später zwei Personen fest. In dem geparkten Auto in der Dechenstraße befanden sich ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personen. Die 55-Jährige verständigte die Polizei. ...

