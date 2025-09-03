Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zigarettenautomat aufgehebelt: Zeuge informiert Polizei

Goch (ots)

Im Zeitraum von Samstag (30. August 2025), 20:00 Uhr und Sonntag (31. August 2025), 10:55 Uhr wurde am Südring in Goch ein Zigarettenautomat aufgehebelt. Zur möglichen Entwendung von Wertgegenständen aus dem Automaten, welcher auf einer Rasenfläche vor einem Wohnhaus positioniert ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Ein Zeuge hatte am Sonntagmorgen den aufgebrochenen Automaten festgestellt und die Polizei informiert.

Die Kripo Goch sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

