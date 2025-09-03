PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zigarettenautomat aufgehebelt: Zeuge informiert Polizei

Goch (ots)

Im Zeitraum von Samstag (30. August 2025), 20:00 Uhr und Sonntag (31. August 2025), 10:55 Uhr wurde am Südring in Goch ein Zigarettenautomat aufgehebelt. Zur möglichen Entwendung von Wertgegenständen aus dem Automaten, welcher auf einer Rasenfläche vor einem Wohnhaus positioniert ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Ein Zeuge hatte am Sonntagmorgen den aufgebrochenen Automaten festgestellt und die Polizei informiert.

Die Kripo Goch sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 01.09.2025 – 13:42

    POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

    Kreis Kleve (ots) - Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 35. Kw (25. bis 31. August 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen. Bei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren