Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Selbstbedienungsautomaten eines Hofladens aufgehebelt: Täter entwendet Bargeld

Kleve-Kellen (ots)

Am Montag (1. September 2025) verschaffte sich gegen 02:40 Uhr ein unbekannter männlicher Täter, an der Kreuzhofstraße in Kleve, Zugang zum Verkaufsraum (Container) eines Hofladens. Der Täter, welcher durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, beschädigte mehrere Selbstbedienungsautomaten und entwendete einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Anhand der Bilder der Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 20 bis 25 Jahre alt
   - schlanke Figur
   - schwarzes Basecap
   - dunkle Sturmhaube
   - schwarze Jacke
   - blaue Hose schwarze Schuhe
   - dunkle Handschuhe

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

