Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Pkw im Bereich des Außenspiegels beschädigt

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Dienstag (2. September 2025) kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:50 Uhr an der Willibrordstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 27-jährige Frau aus Emmerich hatte Ihr Fahrzeug, einen weißen Seat Ibiza, auf einem Parkplatz abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr, Beschädigungen im Bereich des Außenspiegels auf der Beifahrerseite feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, welche Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell