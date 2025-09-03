Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - 37 neue Polizistinnen und Polizisten im Kreis Kleve begrüßt

Vereidigung durch den Landrat

Kreis Kleve (ots)

Am Montag (01. September 2025) durfte der Landrat des Kreises Kleve, Herr Christoph Gerwers, in seiner Eigenschaft als Leiter der Kreispolizeibehörde Kleve 37 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen. 23 von ihnen starteten dabei als frisch beförderte Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare in ihre erste Tätigkeit nach bestandenem Studium, überwiegend im Wachdienst der Polizeiwachen im Kreis. Sie wurden nach der Begrüßung und der Vorstellung der Behörde durch den Abteilungsleiter, Herrn Leitenden Polizeidirektor Uwe Lottmann sowie allen Direktionsleitern, durch den Landrat vereidigt. Die übrigen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren bereits in anderen Behörden der Polizei des Landes NRW tätig und haben sich aus persönlichen Gründen in den Kreis versetzen lassen. Sie werden in verschiedenen Bereichen der Kreispolizeibehörde eingesetzt, auf den Wachen, in den Kriminalkommissariaten, beim Verkehrsdienst und beim Lagedienst. Der Landrat wünschte ihnen allen einen guten Start im Kreis Kleve! (sp)

