Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Polizeieinsätze, mehrere Strafanzeigen

Landkreis Sonneberg (ots)

Ein 48-Jähriger sowie sein 38-jähriger Kumpel beschäftigten am Mittwochabend sowie in der Nacht zu Donnerstag mehrere Male die Kollegen der Sonneberger Polizei. Zunächst war der 48-jährige Polizeibekannte (deutsch) am Nachmittag in eine verbale Auseinandersetzung in Steinach verwickelt, sodass es zu einem Polizeieinsatz kam. Kurz nach 19 Uhr wurde dann mitgeteilt, dass der 48-Jährige volltrunken mit seinem Fahrrad in Lauscha umherfahren würde. Als die Beamten auf den zunehmend aggressiven Mann trafen, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Daraufhin wurde er zur Blutprobenentnahme ins Sonneberger Krankenhaus gebracht und anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Am frühen Donnerstagmorgen dann wurde der 48-Jährige erneut in der Notaufnahme des Sonneberger Klinikums auffällig, indem er sich aggressiv verhielt. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell