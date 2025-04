Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit verletzten Personen

Die Polizei sucht Zeugen

Triptis (ots)

Am Mittwoch, gegen 22.15 Uhr, fuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Triptis, aus der Schönborner Straße kommend, auf die Kreuzung Neustädter Straße / Teichstraße auf. Aus Richtung Geraer Straße kam ein silberfarbenes Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren und kollidierte auf der Kreuzung mit dem Moped. Der 16-Jährige sowie sein 15-jähriger Sozius zogen sich dabei Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer des silbernen Fahrzeuges fuhr ohne anzuhalten weiter. Ein weiterer bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich eines blauen Skoda Octavia, fuhr in der weiteren Folge über einen der am Boden liegenden Helme. Daraufhin hielt er an, trat den Helm zur Seite und fuhr ebenfalls, ohne sich um die verletzten Jugendlichen zu kümmern, weiter. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0098530 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

