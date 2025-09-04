Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Raubüberfall auf Discount-Markt am Fuhlensteeg

zwei schwarz gekleidete Personen flüchtig

Rees (ots)

Am Dienstag (02. September 2025) gegen 20:50 Uhr überfielen zwei bisher unbekannte Männer einen Discount-Markt an der Straße Fuhlensteeg in Rees. Sie bedrohten die Angestellten mit einem Messer und zwangen sie, einen Tresor zu öffnen. Sie erbeuteten einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Personen waren komplett schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Männern oder auch zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Straße Fuhlensteeg/Emmericher Straße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02824 880. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell