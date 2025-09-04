Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt den Täter?

Kevelaer (ots)

Am Montag (21. Juli 2025) kam es zwischen 14:20 Uhr und 14:25 Uhr an der Hauptstraße in Kevelaer zu einem Ladendiebstahl. Ein unbekannter männlicher Täter entwendete, aus dem Ladenlokal einer Drogeriemarktkette, mehrere Videospiele im hohen dreistelligen Gesamtwert. Der Täter wurde durch eine Überwachungskamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/179528

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell