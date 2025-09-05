Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Kostenlose Pedelec-Trainings der KPB Kleve: Weitere Termine im September und Oktober

Kreis Kleve (ots)

Im Jahr 2025 sind zum aktuellen Zeitpunkt (Freitag, 5. September 2025) noch weitere drei kostenlose Pedelec-Trainings geplant. Diese werden an den folgenden Terminen, durch die Kolleginnen und Kollegen der KPB Kleve, durchgeführt:

16. September 2025 14:30 Uhr Goch, Feuerwehr Goch, Höster Weg 16

25. September 2025 14:30 Uhr Kleve, Parkplatz Siegfried Materborn, Materborner Allee 71

6. Oktober 2025 14:00 Uhr Kleve, Feuerwehr Rindern, Keekener Str.3a

Bei den Trainings besteht die Möglichkeit, einen Parcours mit unterschiedlichen Übungen, welche realitätsnah an Situationen aus dem öffentlichen Straßenverkehr angelehnt sind, auf einer abgesperrten Fläche zu befahren und dadurch weitere Sicherheit auf dem Pedelec zu erlangen. Weitere Infos rund um die kostenlosen Pedelec-Trainings (https://kleve.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-training) sowie Präventionshinweise zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr mit Fahrrad und Pedelec (https://kleve.polizei.nrw/artikel/mit-dem-fahrrad-unterwegs), finden Sie auf unserer Website. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell