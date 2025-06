Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbruch in Vereinsheim/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Ein Vereinsheim in der Stadionstraße geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (22.06.), in der Zeit zwischen 22.00 und 8.30 Uhr.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie aus dem Vereinsheim Geld, eine Spardose und einen Tragekorb. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie zudem einen geschätzten Schaden von mehreren hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell