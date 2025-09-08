PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Straelen - Radfahrer kollidiert mit Fußgängern und entfernt sich von der Örtlichkeit: 17-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Straelen (ots)

Am Sonntag (7. September 2025) kam es gegen 02:20 Uhr am Kempkensweg in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Jugendliche (17 bzw. 16 Jahre) aus Straelen befanden sich zu Fuß auf dem Kempkensweg als Ihnen, aus Richtung Nuelesweg kommend, ein Radfahrer entgegenkam. Der bislang unbekannte Radfahrer kollidierte mit dem 17-Jährigen, welcher sich schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus verbracht werden musste. Auch der 16-Jährige wurde durch den Radfahrer touchiert, blieb aber unverletzt. Nachdem sich der Radfahrer, nach Angaben der Jugendlichen, bei Ihnen entschuldigt hatte, setzte er seine Fahrt fort und konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 20 bis 40 Jahre alt
   - deutschsprachig

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

