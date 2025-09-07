Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Goch - Asperden (ots)

Eine 83-jährige PKW-Führerin aus Goch befuhr am Samstag, 07.09.25, gegen 18:00 Uhr mit ihrem grauen Skoda die B504 (Asperdener Straße) in Fahrtrichtung Goch. Sie beabsichtigte an der Kreuzung B504/ Triftstraße nach links in die Triftstraße abzubiegen. Der 57-jährige Motorradfahrer aus Goch befuhr mit seinem Motorrad Suzuki die B504 in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte an der genannten Kreuzung geradeaus zu fahren. Während des Abbiegevorgangs der PKW-Führerin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in Folge dessen der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik zur Behandlung geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team hinzugezogen. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

