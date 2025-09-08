PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Pkw im Bereich der Fahrerseite beschädigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rees-Millingen (ots)

Am Freitag (5. September 2025) kam es zwischen 09:50 Uhr und 11:15 Uhr an der Anholter Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 67-jährige Halterin eines orangefarbenen Opel Corsa hatte den Wagen in einer Parkbucht parallel zur Straße abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher nach aktuellem Kenntnisstand vermutlich in einem landwirtschaftlichen Fahrzeug unterwegs war, wurde das abgestellte Fahrzeug im Bereich der gesamten Fahrerseite beschädigt.

Die Polizei Emmerich sucht im Rahmen der Verkehrsunfallflucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

