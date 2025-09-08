Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Außenspiegel beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rees (ots)

Im Zeitraum von Freitag (5. September 2025), 14:00 Uhr und Samstag (6. September 2025), 12:20 Uhr kam es an der Falkenstraße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 28-jährige Halterin eines weißen Hyundai I20 hatte den Wagen auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Empeler Straße abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite feststellen. Ein unbeteiligter Zeuge hatte am Samstag (6. September 2025) gegen 12:00 Uhr einen Knall sowie ein weißes Wohnmobil, der Marke Mercedes Benz, mit grünen Akzenten wahrgenommen. Ob es sich bei dem Wohnmobil, zu welchem der Zeuge keine weiteren Aussagen machen konnte, um den Unfallverursacher handelt, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Emmerich sucht weitere Zeugen, welche sich bitte unter 02822 7830 melden. (pp)

