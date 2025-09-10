Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kupferfallrohre an einer Kirche entwendet: Zeugen gesucht

Goch-Hassum (ots)

Im Zeitraum von Freitag (5. September 2025), 10:30 Uhr und Samstag (6. September 2025), 17:00 Uhr kam es an der Willibrordstraße in Goch zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere Täter entwendeten mehrere an einer Kirche angebrachte Kupferfallrohre und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell