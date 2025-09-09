PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 4.9.2025, 12:51 Uhr: Kleve - 12-jähriger Radfahrer angefahren
Autofahrer bringt ihn zu Schule und entfernt sich dann unerkannt

Kleve (ots)

Der Zeugenaufruf nach dem Verkehrsunfall am 3. September 2025, bei dem ein zwölfjähriger Radfahrer im Einmündungsbereich der Liesegangstraße in die Triftstraße von einem PKW angefahren wurde, war erfolgreich. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Meldung vom 4.9.2025 (siehe https://kleve.polizei.nrw/presse/kleve-12-jaehriger-radfahrer-angefahren) gelesen und meldete sich telefonisch bei der Polizei - sie konnte die entscheidenden Hinweise auf den tatverdächtigen Autofahrer geben. Es handelt sich demnach um einen 21-jährigen Mann aus Kevelaer. Die Ermittlungen dauern an.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Mithilfe. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

