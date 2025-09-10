Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - PKW aus Einfahrt eines Wohnhauses entwendet: Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Auf dem Lohrweg in Keeken wurde im Zeitraum zwischen Montag (8. September 2025), 16:00 Uhr, und Dienstag (9. September 2025), 07:00 Uhr, ein brauner Dacia Sandero mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-YK60 gestohlen. Der Halter hatte das Fahrzeug am Montagnachmittag in der Einfahrt seines Wohnhauses am Lohrweg abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell