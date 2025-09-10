PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - PKW aus Einfahrt eines Wohnhauses entwendet: Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Auf dem Lohrweg in Keeken wurde im Zeitraum zwischen Montag (8. September 2025), 16:00 Uhr, und Dienstag (9. September 2025), 07:00 Uhr, ein brauner Dacia Sandero mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-YK60 gestohlen. Der Halter hatte das Fahrzeug am Montagnachmittag in der Einfahrt seines Wohnhauses am Lohrweg abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren