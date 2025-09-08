LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Arnstadt (ots) - Am 06. September, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Bachs Garten" ein. Das Wohnhaus wurde durch den oder die Unbekannten durchsucht, der Beuteschaden ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0233163/2025) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr