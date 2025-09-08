LPI-GTH: Fahrrad entwendet
Manebach (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kammbergweg" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein schwarzes Mountainbike des Typs "Giant talon" im Wert von ungefähr 800 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 05. September, 20.00 Uhr und dem 06. September, 11.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0233471/2025) entgegen. (jd)
