LPI-GTH: Sachbeschädigung
Liebenstein (Ilm-Kreis) (ots)
Ein auf einer Parkfläche in der Hauptstraße geparkter Seat wurde durch einen oder mehrere Unbekannte beschädigt. In der Zeit zwischen dem 06. September, 15.00 Uhr und gestern, 11.45 Uhr wurde der Schaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro verursacht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0233543/2025) entgegen. (jd)
