Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ab durch die Hecke

Kornhochheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr in der Kornhochheimer Straße. Ein 44-jähriger Radfahrer fuhr den Radweg aus Neudietendorf kommend in Richtung Ichtershausen. Auf Höhe der Tankstelle kam plötzlich eine 41-Jährige ebenfalls mit einem Fahrrad von dem Tankstellengelände. Über einen schmalen Weg durch eine Hecke hindurch, fuhr sie auf den Radweg und stieß mit dem kreuzenden Radfahrer zusammen. Beide kamen zu Fall. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Radfahrer trugen keinen Fahrradhelm. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 21:43

    LPI-GTH: Verkehrskontrollen

    Nessetal (ots) - Am frühen Freitagabend führten Beamte der Polizei Gotha Verkehrskontrollen in der Gemeinde Nessetal durch. In kürzester Zeit wurden bei drei Fahrzeugführern verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Den Anfang machte ein 15-Jähriger mit seiner Simson in Goldbach. An dem Kleinkraftrad waren keine Kennzeichen angebracht und dies zudem leistungssteigernd umgebaut. Kurz darauf wurde in Wangenheim ein 38-Jähriger ebenfalls mit einer Simson ohne ...

  • 07.09.2025 – 10:24

    LPI-GTH: Audi-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 40-Jähriger wurde heute Nacht, gegen 03.30 Uhr, mit seinem Audi in der Bahnhofstraße kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (mwi) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 ...

  • 07.09.2025 – 10:23

    LPI-GTH: Metallplatte in Baustelle weggeschoben - Zeugenaufruf

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte schoben, wahrscheinlich in der Nacht vom letzten Freitag zum Samstag, im Bereich einer Straßenbaustelle in der Wydenbrugkstraße eine Metallplatte beiseite. Die Platte lag zur Absicherung des Verkehrs über einem Graben und konnte durch die Polizei wieder zurückgeschoben werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffes im Straßenverkehr wurde ...

