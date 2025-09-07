Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Nessetal (ots)

Am frühen Freitagabend führten Beamte der Polizei Gotha Verkehrskontrollen in der Gemeinde Nessetal durch. In kürzester Zeit wurden bei drei Fahrzeugführern verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Den Anfang machte ein 15-Jähriger mit seiner Simson in Goldbach. An dem Kleinkraftrad waren keine Kennzeichen angebracht und dies zudem leistungssteigernd umgebaut. Kurz darauf wurde in Wangenheim ein 38-Jähriger ebenfalls mit einer Simson ohne Kennzeichen kontrolliert. Auch hier lag kein entsprechender Versicherungsschutz vor. In Hochheim prüften die Beamten zuletzt die Verkehrstüchtigkeit eines 27-jährigen Mercedesfahrers. Ein Drogenvortest war im Ergebnis positiv auf Cannabis. Gegen alle drei Personen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.(ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell