PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Nessetal (ots)

Am frühen Freitagabend führten Beamte der Polizei Gotha Verkehrskontrollen in der Gemeinde Nessetal durch. In kürzester Zeit wurden bei drei Fahrzeugführern verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Den Anfang machte ein 15-Jähriger mit seiner Simson in Goldbach. An dem Kleinkraftrad waren keine Kennzeichen angebracht und dies zudem leistungssteigernd umgebaut. Kurz darauf wurde in Wangenheim ein 38-Jähriger ebenfalls mit einer Simson ohne Kennzeichen kontrolliert. Auch hier lag kein entsprechender Versicherungsschutz vor. In Hochheim prüften die Beamten zuletzt die Verkehrstüchtigkeit eines 27-jährigen Mercedesfahrers. Ein Drogenvortest war im Ergebnis positiv auf Cannabis. Gegen alle drei Personen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.(ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 10:24

    LPI-GTH: Audi-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 40-Jähriger wurde heute Nacht, gegen 03.30 Uhr, mit seinem Audi in der Bahnhofstraße kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (mwi) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:23

    LPI-GTH: Metallplatte in Baustelle weggeschoben - Zeugenaufruf

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte schoben, wahrscheinlich in der Nacht vom letzten Freitag zum Samstag, im Bereich einer Straßenbaustelle in der Wydenbrugkstraße eine Metallplatte beiseite. Die Platte lag zur Absicherung des Verkehrs über einem Graben und konnte durch die Polizei wieder zurückgeschoben werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffes im Straßenverkehr wurde ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:22

    LPI-GTH: Betrunkene Mazda-Fahrerin unterwegs

    Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Eine 34-jähriger Mazda-Fahrerin wurde gestern, gegen 23.45 Uhr, auf der B 250 kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein der Mazda-Fahrerin wurde sichergestellt. (mwi) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren