Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkene Mazda-Fahrerin unterwegs

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Eine 34-jähriger Mazda-Fahrerin wurde gestern, gegen 23.45 Uhr, auf der B 250 kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein der Mazda-Fahrerin wurde sichergestellt. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

