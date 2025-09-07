LPI-GTH: Betrunkene Mazda-Fahrerin unterwegs
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Eine 34-jähriger Mazda-Fahrerin wurde gestern, gegen 23.45 Uhr, auf der B 250 kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein der Mazda-Fahrerin wurde sichergestellt. (mwi)
