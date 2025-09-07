PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Offener Tankdeckel sorgt für Unfall

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagmorgen hatte der Fahrer eines Linienbusses offenbar seinen Tankdeckel nicht ordnungsgemäß verschlossen und die Fahrt aufgenommen. Der Linienbus verursachte dadurch eine Dieselspur von Gotha über Emleben und Ohrdruf bis Gräfenhain. In der Ortslage Ohrdruf kam hierdurch eine Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfall wurde aufgenommen. Mehrere Feuerwehren und der zuständige Straßenbaulastträger mussten die Dieselspur beseitigen. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

