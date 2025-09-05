PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Gestern gegen 12.00 Uhr befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Pkw Skoda die L3004 aus Ichtershausen kommend in Richtung Arnstadt. Eine 64-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw Suzuki in entgegengesetzter Richtung. Ersten Erkenntnissen nach, wollte die Skoda-Fahrerin in einer Einfahrt wenden und fuhr rückwärts wieder auf die L3004 auf. Dabei missachtete sie offensichtlich den fließenden Verkehr und kollidierte mit dem Suzuki. In der weiteren Folge überschlug sich der Skoda und kam seitlich im Straßengraben zum Liegen. Die 76-Jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Die 64 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 20.000 Euro, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Straße war über eine Stunde voll gesperrt. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

