Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Metallstück beschädigt Häcksler

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppigen, Heven;

Tatzeit: 06.10.2024, 12.00 Uhr;

Einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe hat in Schöpppingen ein Metallstück in einem Maishäcksler angerichtet. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 06.10.2024, auf einem Feld in Schöppingen. Dort war gegen 12.00 Uhr ein Erntefahrzeug in einem Maisacker unterwegs, als ein lauter Knall im Häcksler entstand. Das Gerät fiel aus, und bei der späteren Reparatur stellte sich die Ursache heraus: Der Häcksler hatte beim Ernten ein Metallstück aufgenommen, das im Feld gelegen hatte. Wenn das Metall dabei zersplittert und aus der Maschine austritt, bergen die entstandenen Splitter eine große Gefahr: Sie verwandeln sich in regelrechte Geschosse, die Umstehende treffen und schwer verletzen können. Wie das Metallstück im vorliegenden Fall auf das Feld gelangte, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

