Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch gescheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Eschweg;

Tatzeit: 15.10.2024, 15.00 Uhr, bis 16.10.2024, 12.30 Uhr;

Bislang unbekannte Täter versuchten in die Räumlichkeiten des Gronauer Gesundheitsamtes einzubrechen. In der Nacht zum Mittwoch hebelten die Einbrecher an der Tür zum Amtsgebäude am Eschweg. In das Gebäude gelangten sie nicht. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell