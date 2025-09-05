Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lieferwagen einer Bäckerei entwendet

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Vergangene Nacht im Zeitraum von 21.30 Uhr bis 02.25 Uhr wurde ein Firmenwagen der Landbäckerei Thieme GmbH entwendet, welcher in der Bahnhofstraße geparkt war. Es handelte sich dabei um einen roten Lieferwagen der Marke Citroen Jumpy oder Dispatch aus dem Baujahr 2018 mit Sömmerdaer Kennzeichen. An den Seiten befinden sich jeweils kleine Schriftzüge des Geschäfts. Die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt wurden aufgenommen. Personen, die Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-78124) unter Angabe der Bezugsnummer 0231728/2025 zu melden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell