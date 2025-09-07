Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesbande in Großrettbach unterwegs - Zeugen gesucht

Drei Gleichen OT Großrettbach - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere Grundstücke im Bereich Pfarrgasse, Am Rettbach und Wanderslebener Weg durch Unbekannte widerrechtlich betreten. Es wurden unter anderem dabei Fahrräder, Kettensägen und Werkzeug entwendet. Auf weiteren Grundstücken wurde Sachschaden verursacht. Laut Zeugen handelte es sich bei den Tätern um drei männliche Personen. Mehrere Anzeigen wurden vor Ort aufgenommen. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) unter der Bezugsnummer 25369418 entgegen. (rd)

