Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen beschädigt - Zeugenaufruf

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit vom Donnerstag, 04.09.2025, bis zum Samstag, 06.09.2025, den Reifen eines blauen VW Golf, welcher am Straßenrand der Straße Am Sportheim parkte. Der oder die Täter verursachten einen Schaden im zweistelligen Euro-Bereich. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0233088/2025 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

