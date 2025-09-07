Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Metallplatte in Baustelle weggeschoben - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte schoben, wahrscheinlich in der Nacht vom letzten Freitag zum Samstag, im Bereich einer Straßenbaustelle in der Wydenbrugkstraße eine Metallplatte beiseite. Die Platte lag zur Absicherung des Verkehrs über einem Graben und konnte durch die Polizei wieder zurückgeschoben werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffes im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0232852/2025 und der Telefonnummer 03691 / 261124 entgegengenommen. (mwi)

