LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Eisenach (ots) - Heute Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mühlhäuser Straße. Ein 82-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Straße in Richtung Stregda. Im Bereich einer Bushaltestelle beabsichtigte ein Kraftomnibus in den fließenden Verkehr einzufahren, weswegen ein vor dem VW fahrender Pkw abbremste. Dies bemerkte der 82-Jährige offenbar zu spät, lenkte nach rechts um eine Kollision mit dem ...

