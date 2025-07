LPI-GTH: Auseinandersetzung

Lengröden (Wartburgkreis) (ots) - Im Rahmen ihrer Fahrschulausbildung befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Kawasaki Motorrades gestern Abend die B7 von Lengröden in Richtung Creuzburg, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier, die 21-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Das Reh verendete an der Unfallstelle, die Kawasaki wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

