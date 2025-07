LPI-GTH: Blutentnahme

Arnstadt (ots) - Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Saalfelder Straße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein silbergraues E-Bike der Marke "Haibike" im Wert von circa 3.000 Euro. Unbekannte drangen ebenso in weitere Keller von in der Straße befindlichen Mehrfamilienhäusern ein. Von dort wurde Fahrradzubehör im Wert eines oberen zweistelligen Eurobetrages entwendet. Die Tatzeiten liegen zwischen dem 14. Juli, 16.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. ...

